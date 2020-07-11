2020-07-11T12:49:53+03:00
Общество

На улице Зои Космодемьянской в Самаре хлестал кипяток

Поврежденный участок отремонтируют в ближайшее время
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Принтскрин с видео группы ЧП Самара | Тольятти (typical_samara/vk.com)Принтскрин с видео группы ЧП Самара | Тольятти (typical_samara/vk.com)Фото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В Самаре на улице Зои Космодемьянской появился горячий фонтан. Это результат гидравлических испытаний, благодаря им удалось выявить повреждение теплосети. Сотрудники «ПТС» проверяли на прочность сетей от Самарской ТЭЦ.

- В ходе испытаний выявили технологический дефект на ул. Зои Космодемьянской. Повышенного давления не выдержала труба диаметром 300 мм, - прокомментировали ситуацию в ОАО «Предприятие тепловых сетей».

Воду оперативно отключили, место дефекта локализовали и огородили защитными конструкциями. Заменить участок намерены в ближайшее время.

Отметим, что гидравлические испытания тепломагистралей №3 и №4 от Самарской ТЭЦ продлятся до 19 июля. Из-за этого горячей воды временно нет в пределах улиц: Ташкентская, Московское шоссе, Ново-Вокзальная, Солнечная. Также без горячей воды жители пр. К.Маркса, Ракитовского шоссе, Мелекесской, Зубчаниновского шоссе и Литвинова.

На улице Зои Космодемьянской в Самаре хлестал кипяток .

- АО «Предприятие тепловых сетей» приносит извинения жителям города за доставленные неудобства и призывает соблюдать обязательные правила безопасности вблизи энергетических объектов – тепловых камер и трубопроводов надземной прокладки, - обратились сотрудники компании к жителям. И напомнили, что если вы стали свидетелем незапланированного фонтана, важно отойти на безопасное расстояние и сообщить в круглосуточную интернет-приемную или по телефону 279-65-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ул. Ново-Вокзальной теплосети не выдержали испытаний
В Самарской области зафиксированы экстремально-высокие температуры воздуха
На улице Зои Космодемьянской в Самаре хлестал кипяток
Медики рассказали причины смерти еще двух пациентов с коронавирусом в Самарской области
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 83 жителя Самарской области
В Самаре изменили расписании движения автобусов №№ 3 и 13
В Самарской области 14-летний мальчик на мопеде влетел в отечественную легковушку
Вода на двух самарских пляжах неудовлетворительного качества
В Самарской области еще 83 человека заболели коронавирусом
Дерзкий тольяттинец ограбил администратора комиссионного магазина
Многодетная мама из Самары выиграла в викторине машину
Самара вошла в семерку регионов РФ с самым низким уровнем психических заболеваний
В Самаре ищут пропавшую ярко-рыжую женщину