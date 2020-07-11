В Самарской области зафиксированы экстремально-высокие температуры воздуха

11 Июль 2020 2020-07-11T13:51:49+03:00

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10 июля в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом сообщает Приволжский УГМС. Наибольшее отклонение от нормы синоптики зафиксировали на метеостанции в селе Кинель-Черкассы. Там побит рекорд 2010 года, причем сразу на 0,4°С. В минувшую пятницу столбики термометров в этом населенном пункте показали 37,4°С.

На 0,3°С рекорд 2010 года побит и в Большой Глушице – 37,1°С, максимум также зафиксирован на метеостанции Аглоси в поселке Новоберезовский – 36,5°С.

В Самаре рекорд 2010 года побит на 0,1°С. Воздух в нашем городе прогрелся до 35,5°С.

Между тем эти выходные обещают быть не менее жаркими.

- Воздушная масса, поступившая за холодным фронтом, ослабит жару в основном в правобережных районах Волги, в левобережье максимальные температуры воздуха местами достигнут 39º. При прохождении фронтальных разделов, на фоне повышенного атмосферного давления, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, - сообщили синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU