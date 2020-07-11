На ул. Ново-Вокзальной теплосети не выдержали испытаний

11 Июль 2020 2020-07-11T14:00:34+03:00

Гидравлические испытания на этом участке проходят с 7 по 19 июля. Фото: принтскрин видео.

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Специалисты АО «ПТС» выявили еще один дефект на теплосети в Самаре. На этот раз «фонтан» появился на улицы Ново-Вокзальной. Повреждение обнаружили на теплосети диаметром 500 мм.

- Данный участок находится в зоне проведения гидравлических испытаний, которые проходят с 7 по 19 июля. Место повреждения оперативно огорожено защитными конструкциями, трубопровод выведен из работы. В ближайшее время участок будет заменен на новый, - отметили в компании.

Напоминаем, проведение гидравлических испытаний необходимо для подготовки отопительных систем города к осенне-зимнему периоду. За сегодня выявлено уже два дефекта. Испытаний также не выдержала труба на улице Зои Космодемьянской.

- Приносим извинения жителям города за доставленные неудобства, и призывает с понимаем отнестись к работам, необходимым для подготовки города к зиме, - обратились сотрудники АО «Предприятие тепловых сетей» к самарцам.

ИСТОЧНИК KP.RU