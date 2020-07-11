В Самаре поезд проехал по пенсионерке, а она осталась невредима

11 Июль 2020 2020-07-11T15:59:05+03:00

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Для жительницы Самары переход через рельсы чуть не закончился трагедией, но, к счастью, обернулся чудесным спасением. Как рассказали очевидцы, женщина преклонного возраста перелезала под стоячим составом, но не успела - состав тронулся! Она не растерялась, а легла между рельсами и плотно прижалась к шпалам. Грузовой поезд проехал на небольшой скорости прямо у нее над головой. Женщина спокойно лежала и старалась не шевелиться.

- Лежала пока состав не проехал! Жива, все в порядке! – сообщили очевидцы, и добавили, что этот необычный случай произошел на улицы Новокрасноармейская.

Такой случай иначе как чудом назвать сложно.

ИСТОЧНИК KP.RU