Жительница Самарской области расплатилась в магазине купюрой из «банка приколов» и получила сдачу

11 Июль 2020 2020-07-11T16:48:42+03:00

Однако такого «прикола» продавцы не оценили и вызвали полицию

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Необычное происшествие случилось в городе Похвистнево Самарской области. К полицейским обратились сотрудники одного из строительных магазинов. Оказалось, что одна из покупательниц расплатилась с ними купюрой из «банка приколов».

Полицейские посетили магазин, изъяты улики, а также запись с камер видеонаблюдения. Так удалось установить личность той самой покупательницы. Ей оказалась 69-летняя местная жительница.

Женщина призналась в подлоге и рассказала, что нашла в подъезде своего дома «билет банка приколов» номиналом 5000 рублей. И решила расплатиться данной купюрой в одном из магазинов. Задуманное она успешно реализовала и получила сдачу в размере 4850 рублей.

Теперь в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Подозреваемая уже возместила причинённый ущерб магазину в полном объёме.

- Не спешите убирать деньги в кошелек, а просто прочитайте любой шрифт на банкноте - номинал купюры и более мелкий под ним! Для идентификации купюр банка приколов этого вполне достаточно, - напоминают сотрудники полиции МО МВД России «Похвистневский». - Если вам стали известны факты оплаты игрушечными либо поддельными денежными средствами, незамедлительно обращайтесь в дежурную часть ближайшего отдела полиции по телефону 020, или 102 – с мобильного.

ИСТОЧНИК KP.RU