В Самарскую область приехал велопутешественник из Крыма

11 Июль 2020 2020-07-11T18:16:38+03:00

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Житель Симферополя Андрей Бобров два года планировал вело путешествие из Крыма в Казань. Мужчина выехал 21 июня и все еще у пути. Накануне он добрался до Самарской области.

Велосипедист уже побывал в Сызрани. Город встретил его не очень дружелюбно.

- На развилке в объезд и на Сызрань у меня случилось 2000 км. По этому поводу через 9 км распечатал первую запасную камеру. Нашел проволочку в покрышке и поменял камеру. Не знаю. Кажется, впихнул пробитую камеру. Потому-что через 7 км опять спустило. Поменял, - Написал о небольшом транспортном происшествии Андрей Бобров. - Сызрань как город не понял. Может, понравился, может, нет. Въезд со стороны Саратова -то плохой асфальт, то хороший. Какие-то кусты. Из-за них иногда трёхэтажные домики старой постройки. Как-то вдруг появились кварталы многоэтажной застройки города Сызрань. Широкие дороги. Удивило. Идёт две дороги даухподосных в город. Гугл показал надо попасть на ул. Советскую. Одну из самых старых улиц города. Подумал, что это центр. Еду. Вдруг мираж. Светится надпись Крым. Завернул. Оказывается это филиал с напитками нашего Симферопольского Пивзавода

Велосипедист также отметил, что его поразил центр города, понравился необычной атмосферой.

В Тольятти путешественника стал волонтером на квесте velodozo, что проводил городской велоклуб. Далее велосипедист поедет на Ульяновск. Потом на Казань.

ИСТОЧНИК KP.RU