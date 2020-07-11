2020-07-11T18:33:08+03:00
Общество

Появились фотографии со стройки моста через Волгу в районе села Климовка

Как идет строительство проверил глава региона
Евгения ВАСИНА
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Фото из инстаграма Дмитрия Азарова (instagram.com/p/CCgTMY7oB5H/?igshid=bk94bmwegp64)Фото из инстаграма Дмитрия Азарова (instagram.com/p/CCgTMY7oB5H/?igshid=bk94bmwegp64)
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Дмитрий Азаров посетил еще одну важную для региона стройку. Он побывал в районе села Климовка, где как раз сейчас возводят мост через Волгу.

- Никогда ещё в истории региона не было такого, чтобы строили одновременно три моста. Один из них через Волгу в районе с. Климовка. Это важный объект для экономики и жителей на годы вперёд, который вместе с дорогой станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». О плюсах уже писал – люди смогут быстрее добираться до Москвы, появятся новые предприятия и рабочие места. Вчера на месте строительства убедился лично, что работы идут по графику. А какой открывается вид на город Тольятти! – написал в своем инстаграме губернатор Самарской области и поделился фотографиями.

Напомним, ранее губернатор посмотрел, как строят дорогу Тольятти-Ягодное и строительство развязки на трассе М-5 в Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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