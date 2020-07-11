2020-07-11T19:43:17+03:00
Общество

С понедельника в Самарской области начнется уникальный опрос

Наблюдение проводит Самарастат
Евгения ВАСИНА
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Будьте готовы ответить на пару вопросовБудьте готовы ответить на пару вопросовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации в июле во всех субъектах страны проводится выборочное федеральное статистическое наблюдение, его тема: участия населения в непрерывном образовании (одновременно с обследованием рабочей силы).

Опрос проводят для получения официальной статистической информации, отражающей как население интегрировано в процесс получения образования: общего образования, профессионального образования, дополнительного образования, в том числе в форме самообразования.

По результатам опроса можно будет оценить численность занятого населения и безработных, участвовавшего в непрерывном образовании, уровень участия населения в непрерывном образовании, уровень участия в непрерывном образовании женщин, имеющих детей в возрасте до 18 лет, долю занятого населения, участвовавшего в непрерывном образовании, в общей численности занятого населения и долю безработных, участвующих в непрерывном образовании, долю занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, участвовавшего в непрерывном образовании и другие аспекты вопроса.

Личные данные участников опроса собираться не будут, обезличивания персональных данных обязательное условие.

Интервьюеры при себе будут иметь специальное удостоверение и паспорт. Информацию о проведении данного наблюдения можно получить у специалистов Самарастата по телефону 8(846) 263-89-60.

ИСТОЧНИК KP.RU

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