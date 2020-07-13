На Самару надвигается страшная гроза

13 Июль 2020 2020-07-13T19:04:02+03:00

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Жара в Самаре наконец-то привела к тому, что в городе пройдут осадки. Уже в нескольких районах города свинцовые тучи сковали небо и вот-вот начнется гроза. Синоптики предупреждают, что во время непогоды может сильно подняться ветер, его порывы могут достигнуть 15-20 метров в секунду. Стоит опасаться обрушения конструкций, падения деревьев и других предметов. Автомобили лучше парковать на открытых площадках.

– На самарских просеках уже во всю сверкает молния. Вот-вот начнется дождь. В некоторых районах уже сверкает так, что страшно становится. Главное, чтобы этот разгул стихии не привел к опасным последствиям, – сообщили «КП-Самара» очевидцы.

Отметим, что этой ночью в Тольятти непогода валила деревья на автомобили, сносила крыши со зданий. Более подробно с этим можно ознакомиться в нашем материале.

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Шквалистый ветер и гроза начались неожиданно, город просто заливало потоками воды, пострадали десятки машин от деревьев и профлистов с крыши [фото, видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU