Власти Самары просят жителей не открывать окна и не выходить на улицу

13 Июль 2020 2020-07-13T20:15:38+03:00

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Администрция Самары убедительно просит горожан не покидать своих квартир, а также не подходить к окнам и закрыть их. Подобные меры вызваны пожаром, который в данный момент все еще тушится на улице Профильной. По сообщениям ГУ МЧС России по Самарской области, каждый полчаса делают замеры воздуха. По данным на 20:30, предельная концентрация вредных веществ не выявлена, однако они присутствуют.

– Уважаемые жители! Пожар, начавшийся сегодня днем на улице Профильной, локализован. В связи с изменившимся направлением ветра просьба к жителям не открывать окна в квартирах своих домов и по возможности не выходить на улицу до полного окончания тушения пожара, – говорится в сообщении.

Клубы дыма от пожара на заводе видны практически со всех точек города. Более подробно узнать детали происшествия можно в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU