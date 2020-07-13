2020-07-13T20:15:38+03:00
Общество

Власти Самары просят жителей не открывать окна и не выходить на улицу

Это связано с крупным пожаром на улице Профильной
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Пока превышения концентрации вредных веществ не выявленоПока превышения концентрации вредных веществ не выявленоФото: Евгения ВАСИНА
Изменить размер текста:

Администрция Самары убедительно просит горожан не покидать своих квартир, а также не подходить к окнам и закрыть их. Подобные меры вызваны пожаром, который в данный момент все еще тушится на улице Профильной. По сообщениям ГУ МЧС России по Самарской области, каждый полчаса делают замеры воздуха. По данным на 20:30, предельная концентрация вредных веществ не выявлена, однако они присутствуют.

– Уважаемые жители! Пожар, начавшийся сегодня днем на улице Профильной, локализован. В связи с изменившимся направлением ветра просьба к жителям не открывать окна в квартирах своих домов и по возможности не выходить на улицу до полного окончания тушения пожара, – говорится в сообщении.

Клубы дыма от пожара на заводе видны практически со всех точек города. Более подробно узнать детали происшествия можно в нашем материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожар на складе полиэтилена в Самаре 13 июля 2020 года: последние новости на 21.00

Стали известны последние новости о пожаре на складе полиэтилена в Самаре 13 июля 2020 года, вертолет сделал девять вылетов и прервал работу из-за грозы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре молния попала в провода и произошел пожар
Власти Самары просят жителей не открывать окна и не выходить на улицу
Пожар на складе полиэтилена в Самаре 13 июля 2020 года: последние новости на 21.00
Тьма Мордора спустилась на город: после пожара на складе полиэтилена Самару накрыли черные тучи
На Самару надвигается страшная гроза
Назначены судьи на матч «Крылья Советов» – «Краснодар», который пройдет в среду на «Самара Арене»
Три красотки из Самары претендуют на победу в конкурсе "Мисс Офис - 2020"
На пост губернатора Хабаровского края может претендовать выходец из Самары
Пожар на складе полиэтилена в Самаре 13 июля 2020 года: последние новости на 18.00
В Самаре б/у телефоны подорожали, а спрос на них не вырос
В Самаре гендиректора фирмы подозревают в махинациях с налогами на более 355 млн рублей
Подробности пожара на складе с краской и полиэтиленом в Самаре-2020: приехал поезд, ждут вертолета
Пожар на складе на Заводском шоссе будут тушить с вертолета
Появились фотографии смертельной аварии с лосем в Самарской области