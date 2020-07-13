В Самаре молния попала в провода и произошел пожар

13 Июль 2020 2020-07-13T23:45:28+03:00

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Сегодня, 13 июля, в Самаре продолжают происходить различные ЧП. Помимо непогоды, которая валит деревья, грозы и пожара на крупного пожара на заводе, произошла еще однв неприятность. В этот раз вечером молния попала в электропровода на Московском шоссе.

– Все это случилось между улицей Революционной и проспектом Масленникова. Случился грохот, полетели искры, после замкнуло провода и загорелись деревья, – сообщают очевидцы в социальных сетях.

Машины опасаются ехать на этом участке дороги, так как огонь стремительно распространяется из-за сильного ветра. Не помогает в этой ситуации и проливной дождь. Очевидцы сообщили, что вызвали на место экстренные службы, но из-за пожара на заводе неизвестно, когда они будут на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU