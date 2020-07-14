2020-07-14T08:20:29+03:00
Происшествия

Пожар на складе ПВХ в Самаре на Заводском шоссе: последние новости на 9.00 14 июля

Рассказываем последние новости о ликвидации пожара на складе ПВХ в Самаре на Заводском шоссе
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Это был страшный пожарЭто был страшный пожарФото: Евгения ВАСИНА
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С огнем на Заводском шоссе продолжает бороться вертолет. Он периодически пролетает в сторону Волги над домами в Промышленном районе и над просеками - видимо, на заправку. Рассказываем все последние новости про пожар на складе ПВХ в Самаре на Заводском шоссе на 9.00 14 июля.

Пожарные на месте продолжают бороться с огнем. Площадь сейчас уменьшилась до 2000 кв.м. Но победить стихию пока не удается.

- Вертолёт продолжает работу по подаче воды с воздуха в очаг пожара, проведено 7 сбросов воды, пожарно-спасательные подразделения продолжают ликвидировать пожар, - сообщили утром в МЧС РФ по Самарской области.

Глава самарского управления МЧС Олег Бойко рассказал подробности пожара на складе в Самаре 13 июля 2020 года

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Тем временем неприятным стало утро у жителей центральных районов.

- Я в 8 утра проснулся от сильного запаха горелого полиэтилена, прямо привкус был на языке и зубах, срочно закрыли все окна. Но сейчас уже стало лучше, сильный ветер поднялся, такое ощущение, что разогнал немного все эти продукты горения, - рассказывает заместитель редактора радио КП-Самара Антон Черепок.

Экологи уверены, что подобное ЧП не может пройти бесследно:

- На складе хранилось около 100 тонн ПВХ, при пожаре в воздух выделилось немало продуктов его горения, и это очень опасные вещества, такие как хлороводород и фосген (дихлорангидрид угольной кислоты), которые использовались в Первую Мировую войну как боевые отравляющие вещества.. Опасны и попадающие в воздух соединения тяжелых металлов, окись углерода, фенолы, окислы азота и т.п. Симптоматически вдыхание этих веществ в больших количествах может привести к кашлю, воспалению носа, горла и верхних дыхательных путей, а в тяжёлых случаях — к отёку легких, - рассказал журналисту КП-Самара эколог Сергей Симак. Он попросил людей быть осторожнее, не открывать окна и постараться надевать ан улице мокрые марлевые повязки для защиты органов дыхания.

В Роспотребнадзоре отметили, что вечером в районе горения непосредственно было первышено ПДК по содержанию в воздухе сажи и пыли. Состояние воздуха по городу еще предстоит анализировать.

Ликвидация огня продолжается, сейчас рано говорить даже о локализации. В целом площадь пожара составила 7,5 тыс квадратных метров, а огонь прошелся по территории в 10 тысяч квадратов. Журналист КП-Самара лично проверила, как тушат пожар на складе и рассказала все буквально с места событий.

Видео страшного пожара на складе на Заводском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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