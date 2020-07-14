2020-07-14T09:15:34+03:00
Общество

Почему 13 июля стал «черным днем календаря» для Самарской области

Понедельник 13 июля жители региона окрестили «черным днем календаря» - день огорошил самарцев ураганами и пожарами
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Понедельник 13 июля запомнился самарцам пожарами и ураганамиПонедельник 13 июля запомнился самарцам пожарами и ураганамиФото: Евгения ВАСИНА
Изменить размер текста:

Жители Самарской области в соцсетях уже окрестили понедельник 13 июля «черным днем календаря». И причины для этого действительно есть. Утро понедельника началось с новостей про ночной ураган в Тольятти. Автоград буквально залило водой – за сутки выпало 77% месячной нормы осадков. Во многих районах попадали деревья, ветром сорвало металлические конструкции, а на одной из турбаз дерево рухнуло прямо на домик с людьми.

После полудня «эстафету» подхватила Самара. На огромном складе пластиковых пленок и лакокрасочных изделий на Заводском шоссе (ул. Профильная,6) вспыхнул страшный пожар. Черный стометровый столб дыма было видно из всех уголков Самары и даже из-за Волги. Тушить гигантский пожар прибыли две сотни человек, два пожарных поезда, пожарный катер и вертолет МЧС из Казани. Справиться с огнем пожарным не удалось до сих пор – сейчас возгорание локализовано на площади в 2000 квадратных метров.

Вечером в Самаре поднялся сильный ветер и дым с ароматами горелого пластика разнесся по всему городу. Роспотренадзор даже рекомендовал жителям нескольких районов Самары не открывать окна. Между тем ураган разбушевался, повалил несколько деревьев – например, на ул.Некрасовской, в Струковском парке и других местах, а молния угодила в ЛЭП на Московском шоссе между проспектом Масленникова и ул.Революционной, оставив без света часть домов.

К счастью, по предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тольятти мужчина за ночь украл два велосипеда
Выпускники и ректор СамГУПС приняли участие в Едином выпускном транспортных вузов России
Почему 13 июля стал «черным днем календаря» для Самарской области
Видео удара молнии в ЛЭП в Самаре 13 июля 2020 опубликовали очевидцы
Пожар на складе ПВХ в Самаре на Заводском шоссе: последние новости на 9.00 14 июля
Разворотило на ходу: в Самаре сломанное ураганом дерево влетело в иномарку
В Самаре выявили загрязнение в воздухе из-за пожара на складе полиэтилена
В Самаре молния попала в провода и произошел пожар
Власти Самары просят жителей не открывать окна и не выходить на улицу
Пожар на складе полиэтилена в Самаре 13 июля 2020 года: последние новости на 21.00
Тьма Мордора спустилась на город: после пожара на складе полиэтилена Самару накрыли черные тучи
На Самару надвигается страшная гроза
Назначены судьи на матч «Крылья Советов» – «Краснодар», который пройдет в среду на «Самара Арене»
Три красотки из Самары претендуют на победу в конкурсе "Мисс Офис - 2020"
На пост губернатора Хабаровского края может претендовать выходец из Самары
Пожар на складе полиэтилена в Самаре 13 июля 2020 года: последние новости на 18.00
В Самаре б/у телефоны подорожали, а спрос на них не вырос
В Самаре гендиректора фирмы подозревают в махинациях с налогами на более 355 млн рублей
Подробности пожара на складе с краской и полиэтиленом в Самаре-2020: приехал поезд, ждут вертолета
Пожар на складе на Заводском шоссе будут тушить с вертолета
Появились фотографии смертельной аварии с лосем в Самарской области