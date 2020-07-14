Почему 13 июля стал «черным днем календаря» для Самарской области

14 Июль 2020 2020-07-14T09:15:34+03:00

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Жители Самарской области в соцсетях уже окрестили понедельник 13 июля «черным днем календаря». И причины для этого действительно есть. Утро понедельника началось с новостей про ночной ураган в Тольятти. Автоград буквально залило водой – за сутки выпало 77% месячной нормы осадков. Во многих районах попадали деревья, ветром сорвало металлические конструкции, а на одной из турбаз дерево рухнуло прямо на домик с людьми.

После полудня «эстафету» подхватила Самара. На огромном складе пластиковых пленок и лакокрасочных изделий на Заводском шоссе (ул. Профильная,6) вспыхнул страшный пожар. Черный стометровый столб дыма было видно из всех уголков Самары и даже из-за Волги. Тушить гигантский пожар прибыли две сотни человек, два пожарных поезда, пожарный катер и вертолет МЧС из Казани. Справиться с огнем пожарным не удалось до сих пор – сейчас возгорание локализовано на площади в 2000 квадратных метров.

Вечером в Самаре поднялся сильный ветер и дым с ароматами горелого пластика разнесся по всему городу. Роспотренадзор даже рекомендовал жителям нескольких районов Самары не открывать окна. Между тем ураган разбушевался, повалил несколько деревьев – например, на ул.Некрасовской, в Струковском парке и других местах, а молния угодила в ЛЭП на Московском шоссе между проспектом Масленникова и ул.Революционной, оставив без света часть домов.

К счастью, по предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших

ИСТОЧНИК KP.RU