Выпускники и ректор СамГУПС приняли участие в Едином выпускном транспортных вузов России

14 Июль 2020 2020-07-14T09:36:19+03:00

Дипломированных специалистов с окончанием вузов во время трансляции Единого выпускного поздравил в том числе министр транспорта России Евгений Дитрих.

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В России прошел Единый выпускной транспортных вузов страны. Из-за эпидемиологический обстановки он состоялся в прямом эфире на YouTube-канале Министерства транспорта. В празднике приняли участие в том числе ректор и выпускники СамГУПС.

- Вы отлично проявили себя в процессе обучения при освоении своей специальности, - обратился к выпускникам ректор СамГУПС Иван Андрончев. - Впереди у вас большие задачи. Вам предстоит влиться в трудовой коллектив на новом рабочем месте, найти новых друзей и обрести наставников, которые помогут вам в трудную минуту. Желаю вам здоровья, личного счастья и новых творческих успехов!

Также слово взял один из лучших выпускников вуза Искандер Туркменов. Он поблагодарил родной университет за полученные знания, опыт и навыки, которые пригодятся молодому специалисту в жизни.

- СамГУПС стал тем местом, где мне удалось воплотить в жизнь свои идеи и мечты, - отметил выпускник.

Дипломированных специалистов с окончанием вузов во время трансляции Единого выпускного поздравил в том числе министр транспорта России Евгений Дитрих.

ИСТОЧНИК KP.RU