В Тольятти мужчина за ночь украл два велосипеда

14 Июль 2020 2020-07-14T10:12:33+03:00

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В отделении Полиции по Тольятти поступило сообщение, что в многоквартирном доме на бульваре Ленина произошла кража велосипеда. Двухколесный транспорт находился на лестничной площадке. Он был в свободном доступе, так как его хозяин был уверен, что злоумышленники не смогут проникнуть на огороженную и охраняемую территорию.

– Правоохранители собрали все необходимые материалы, в результате чего вышли на потенциального грабителя. Им оказался 42-летний местный житель. Ранее он был судим за аналогичное преступление, а также незаконное ношение оружия. Его задержали в тот момент, когда он сдавал еще один украденный велосипед, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выяснилось, что первый двухколесный транспорт он уже успел продать малознакомому мужчине. Подозреваемый признался, что давно присмотрел велосипеды, которые находились в свободном доступе в подъезде. Его не остановил даже забор, которым огорожена территория дома. Сейчас его подозревают в причастности к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU