2020-07-14T10:32:31+03:00
Общество

В Самарской области еще 65 человек заболели коронавирусом

Число инфицированных в регионе достигло 6019 человек
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в России за сутки появилось 6248 заболевших коронавирусомВсего в России за сутки появилось 6248 заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 14 июля 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 65 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 6019 человек. 3666 из них выздоровели, 66 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 6248 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 613 жителей, в Санкт-Петербурге – 281. В Ханты-Мансийском АО и Свердловской области – 268 и 245 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 739 947 человека, 512 825 пациента выздоровели (8804 за прошедший день), 11614 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 175 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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