В Самарской области за сутки умерло от коронавируса еще два человека

14 Июль 2020 2020-07-14T10:44:55+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области сообщил, что за минувшие сутки в регионе зафиксировали еще два человека, погибших от инфекции. Общее число умерших составляет 66 человек. Всего в регионе зафиксировано 6019 заболевших, 3666 из них выздоровели и были выписаны.

– На амбулаторном и стационарном лечении в области остаются 2287 человек. За минувшие сутки было выявлено еще 65 заболевших, – говорится в сообщении.

Также в Самарской области продолжает действовать масочный режим и социальное дистанцирование. Сегодня оперативный штаб будет принимать решения о возможном смягчении действующих ограничений для детских лагерей и фитнес-центров.

ИСТОЧНИК KP.RU