В Самаре готовы создать Единую информационную систему мониторинга примыканий и пересечений к железным дорогам

14 Июль 2020 2020-07-14T11:01:57+03:00

К основным направлениям партнёрства относится инициация и реализация научно-технических проектов и инноваций на железнодорожном транспорте и в образовании. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

СамГУПС подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте»

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Самарский государственный университет путей сообщения заключил соглашение о сотрудничестве с АО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте». Документ подписали ректор вуза Иван Андрончев и и.о. гендиректора АО НИИАС Ефим Розенберг.

- Соглашение носит долгосрочный характер и направлено на развитие сотрудничества по целому ряду направлений, - рассказывают в пресс-службе СамГУПС. - Так, например, к основным направлениям партнёрства относится инициация и реализация научно-технических проектов и инноваций на железнодорожном транспорте и в образовании. Учёные СамГУПС готовы участвовать в создании интеллектуальных продуктов нового поколения, ориентированных на повышение эффективности работы железных дорог, разработке и внедрении перспективных автоматизированных систем управления объектами и процессами на транспорте и ряду других.

Например, ученые СамГУПС предложили своим коллегам осуществить переход к кластерной модели магистральных транспортных систем.

- Каждая система представляет собой цифровой кластер, состоящий из цифровых узлов (объектов инфраструктуры). Взаимодействие между кластерами осуществляется с помощью Единой системы управления на основе современных инфокоммуникационных технологий, цифровых двойников и искусственного интеллекта. Предлагаемый проект, в первую очередь, направлен на повышение эффективности взаимодействия между магистральными транспортными системами различных типов (железнодорожных, автомобильных, нефтегазовых и др.), - уточнили в СамГУПС.

Задел в этой сфере у вуза уже есть. Теперь совместно с НИИАС вуз готов разработать и реализовать Единую информационную систему (ЕИС) учёта, контроля и мониторинга примыканий и пересечений к железным дорогам общего пользования. Цифровые атласы, автоматизированные системы контроля пересечений, в том числе с автодорогами, нефте-газопроводами, помогут оперативно решить межкорпоративные проблемы в области комплексного управления сложными системами.

ИСТОЧНИК KP.RU