Начало матча «Крылья Советов» – «Краснодар» перенесено из-за жары

14 Июль 2020 2020-07-14T11:18:14+03:00

Болельщикам просят обратить внимание на время начала матча Фото: Владислав КИРСАНОВ

Поединок в Самаре состоится на два часа позже

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Поединок 29-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» начнется позже запланированного. Это связано с тем, что в изначально намеченное время в Самаре будет аномально жарко. Столбик термометра поднимется до 38 градусов.

– По согласованию двух команд из-за жаркой погоды матч «Крылья Советов» - «Краснодар» начнется на 2 часа позже - в 19:00 по самарскому времени, – сообщили в пресс-службе самарцев.

Таким образом, матч состоится завтра, 15 июля на «Самара Арене» чуть позже. Самарцы идут на предпоследнем месте в турнирной таблице, «Краснодар» – третий. Последний матч подопечные Андрея Талалаева проиграли со счетом 0:2 столичному «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU