Начало матча «Крылья Советов» – «Краснодар» перенесено из-за жары
Поединок 29-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» начнется позже запланированного. Это связано с тем, что в изначально намеченное время в Самаре будет аномально жарко. Столбик термометра поднимется до 38 градусов.
– По согласованию двух команд из-за жаркой погоды матч «Крылья Советов» - «Краснодар» начнется на 2 часа позже - в 19:00 по самарскому времени, – сообщили в пресс-службе самарцев.
Таким образом, матч состоится завтра, 15 июля на «Самара Арене» чуть позже. Самарцы идут на предпоследнем месте в турнирной таблице, «Краснодар» – третий. Последний матч подопечные Андрея Талалаева проиграли со счетом 0:2 столичному «Динамо».
ИСТОЧНИК KP.RU