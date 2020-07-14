2020-07-14T11:43:40+03:00
Общество

Медики раскрыли причины смерти от коронавируса еще двух человек в Самарской области

За сутки не удалось спасти двух мужчин
Владислав КИРСАНОВ
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Общее количество жертв коронавируса достигло 66 человекОбщее количество жертв коронавируса достигло 66 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 14 июля, число погибших от коронавируса достигло 66 человек. За минувшие сутки не удалось спасти двух человек. Один из них не страдал никакими сопутствующими заболеваниями.

– Умер 65-летний мужчина, а также 54-летний мужчина, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Показатель смертности на 100 тысяч населения в области – 2,07, по стране – 7,96, – говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

Всего в регионе 6019 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. 3666 из них выздоровели и были выписаны. Под медицинским наблюдением врачей находятся 299 человек, на амбулаторном и стационарном лечении – 2287 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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