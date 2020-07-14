Самарская таможня задержала мужчину с полкило анаболиков

14 Июль 2020 2020-07-14T11:55:32+03:00

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Сотрудники Самарской таможни задержали мужчину, незаконно перевозившего через границу запрещенные вещества. У него было обнаружено 0,5 кг анаболиков. Заказал их гражданин через интернет. Партия шла из Казахстана.

– Экспертиза показала, что таблетки и ампулы содержат сильнодействующие вещества: оксандролон, метенолон энантат, тренболон ацетат, нандролон фенилпропионат, дростанолон пропионат, тестостерон ципионат и другие анаболические стероиды. Их перевозка запрещена, – говорится в сообщении Самарской таможни.

По факту данного правонарушения возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого в контрабанде сильнодействующих веществ будет доказана, ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU