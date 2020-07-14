В Самарской области задержали 45-летнего ранее судимого мужчину с наркотиками
Полицейские Жигулевска задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. У задержанного, который находился на улице Никитина, был обнаружен сверток в кармане джинсов. Внутри хранился порошок. Исследование показало, что это метилэфедрон массой 0,384 грамм. Это является значительным размером.
– Как сказал подозреваемый, сверток он нашел на одной изх улиц города, а хранил его для личного употребления, без цели сбыта. 45-летний мужчина ранее уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Возбуждено новое уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU