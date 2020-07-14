Полезное бизнес-лето для будущих предпринимателей 14-17 лет!

14 Июль 2020 2020-07-14T12:50:07+03:00

В Самарской области продолжается приём заявок на бесплатный обучающий курс «Академия PROбизнес»

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В Самарской области продолжается приём заявок на бесплатный обучающий курс «Академия PROбизнес», который стартует в конце июля в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Академия «PROБизнес» - это:

- 80 % практики, 20 % нескучной теории

- 10 вебинаров: от smm до управления финансами

- чат общения с наставниками и новыми друзьями

- менторская поддержка каждого участника

- собственный бизнес-проект по окончании курса

- сертификат об окончании курса и шанс выиграть супер-приз – электросамокат!

Среди экспертов и наставников Академии – действующие федеральные и региональные предприниматели, успешные в своём направлении деятельности:

Александра Белякова - основатель Digital-агентства полного цикла продвижения AB.Agency

Александр Улантиков - ведущий тренер-лицензиат «Университета Риторики», основатель студии по ораторскому и актерскому мастерству «Orange»

Бьюти Тяка - основатель и преподаватель школы мэйкапа, визажист и бьюти-блогер

Анна Райку - основатель бренда одежды «Самара — город-курорт», бизнес-консультант на тему позиционирования и поиска фишки бренда

Виктория Ярошевич - эксперт по формированию выдающихся команд, соучредитель управляющей компании сети СПА-салонов «ТвойТай», собственник образовательного проекта HumanHub и другие.

Продолжительность курса – 1 месяц. Занятия будут проходить на онлайн-платформе 2 раза в неделю, длительность одного занятия - до 2-х часов.

Успейте подать заявку до 31 июля: https://academy.mybiz63.ru/ Количество мест ограничено. Участие бесплатное.