Полезное бизнес-лето для будущих предпринимателей 14-17 лет!
В Самарской области продолжается приём заявок на бесплатный обучающий курс «Академия PROбизнес», который стартует в конце июля в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Академия «PROБизнес» - это:
- 80 % практики, 20 % нескучной теории
- 10 вебинаров: от smm до управления финансами
- чат общения с наставниками и новыми друзьями
- менторская поддержка каждого участника
- собственный бизнес-проект по окончании курса
- сертификат об окончании курса и шанс выиграть супер-приз – электросамокат!
Среди экспертов и наставников Академии – действующие федеральные и региональные предприниматели, успешные в своём направлении деятельности:
Александра Белякова - основатель Digital-агентства полного цикла продвижения AB.Agency
Александр Улантиков - ведущий тренер-лицензиат «Университета Риторики», основатель студии по ораторскому и актерскому мастерству «Orange»
Бьюти Тяка - основатель и преподаватель школы мэйкапа, визажист и бьюти-блогер
Анна Райку - основатель бренда одежды «Самара — город-курорт», бизнес-консультант на тему позиционирования и поиска фишки бренда
Виктория Ярошевич - эксперт по формированию выдающихся команд, соучредитель управляющей компании сети СПА-салонов «ТвойТай», собственник образовательного проекта HumanHub и другие.
Продолжительность курса – 1 месяц. Занятия будут проходить на онлайн-платформе 2 раза в неделю, длительность одного занятия - до 2-х часов.
Успейте подать заявку до 31 июля: https://academy.mybiz63.ru/ Количество мест ограничено. Участие бесплатное.