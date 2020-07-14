В Самаре возбудят уголовное дело по факту крупного пожара на складах

14 Июль 2020 2020-07-14T14:10:58+03:00

Все материалы Госпожнадроза будут переданы в прокуратуру

Изменить размер текста: A A

Глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко прокомментировал текущую ситуацию на пожаре на складах в Самаре. На сегодняшнее утро там остается очаг возгорания площадью 2 тысячи квадратных метров. По его словам, изменена тактика подачи источника тушения, постепенно получается результат.

– Госпожнадзор сегодня подготовит материалы по возбуждению уголовного дела по статье «Неосторожное обращение с иным источником опасного типа, а также неосторожному обращению с источникам и опасности, приведшим к пожару и повлекшими крупный ущерб». Материалы будут переданы в прокуратуру, – сказал Олег Бойко.

Также, по его словам, сил и средств достаточно, личный состав получил задачи по соблюдению персональной безопасности. Полная ликвидация ожидается к концу дня, после этого будут установлены время и причины происшествия. Погибших и пострадавших нет.

Тушат уже вторые сутки: Глава МЧС России по Самарской области Олег Бойко о последних новостях с места пожара на складе ПВХ в Самаре 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Последствия пожара на складе ПВХ в Самаре 13 июля: в городе пахнет жженым пластиком, экологи бьют тревогу

Последствия пожара на складе ПВХ в Самаре 13 июля до сих пор сказываются, многие горожане жалуются на запах продуктов горения, власти просили не открывать окна. Огонь все еще не ликвидировали (подробности)

Почему 13 июля стал «черным днем календаря» для Самарской области

Понедельник 13 июля жители региона окрестили «черным днем календаря» - день огорошил самарцев ураганами и пожарами (подробности)

Пожар на складе ПВХ в Самаре на Заводском шоссе: последние новости на 9.00 14 июля

Рассказываем последние новости о ликвидации пожара на складе ПВХ в Самаре на Заводском шоссе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU