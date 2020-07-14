2020-07-14T14:10:58+03:00
Общество

В Самаре возбудят уголовное дело по факту крупного пожара на складах

Все материалы Госпожнадроза будут переданы в прокуратуру
Владислав КИРСАНОВ
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Тушение пожара продолжается ФОТО: ГУ МЧС России по Самарской областиТушение пожара продолжается ФОТО: ГУ МЧС России по Самарской области
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Глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко прокомментировал текущую ситуацию на пожаре на складах в Самаре. На сегодняшнее утро там остается очаг возгорания площадью 2 тысячи квадратных метров. По его словам, изменена тактика подачи источника тушения, постепенно получается результат.

Госпожнадзор сегодня подготовит материалы по возбуждению уголовного дела по статье «Неосторожное обращение с иным источником опасного типа, а также неосторожному обращению с источникам и опасности, приведшим к пожару и повлекшими крупный ущерб». Материалы будут переданы в прокуратуру, – сказал Олег Бойко.

Также, по его словам, сил и средств достаточно, личный состав получил задачи по соблюдению персональной безопасности. Полная ликвидация ожидается к концу дня, после этого будут установлены время и причины происшествия. Погибших и пострадавших нет.

Тушат уже вторые сутки: Глава МЧС России по Самарской области Олег Бойко о последних новостях с места пожара на складе ПВХ в Самаре

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ИСТОЧНИК KP.RU

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