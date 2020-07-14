2020-07-14T13:14:27+03:00
Общество

Самарский пенсионер показал, что умеет делать с компьютером

Он принял участие во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью
Ирина Синегубова
Поделиться:
Соревнования проходят в юбилейный, 10-й разСоревнования проходят в юбилейный, 10-й раз
Изменить размер текста:

В Москве состоялся финал десятого юбилейного Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. Он проходил на площадке РЭУ им. Г.В. Плеханова. Из-за угрозы распространения коронавируса соревнования проходили в онлайн-формате, то есть, дистанционно.

– В федеральном этапе приняли участие команды из 69 субъектов РФ и 15 стран мира: Армении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Египта, Израиля, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, Финляндии, Чехии. Общее число участников составило 254 человека, – говорится в сообщении организаторов.

Одним из призеров этого соревнования стал Сергей Чудаев из Самарской области. Ему удалось занять третье место в категории «Начинающий пользователь» среди мужчин. Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров проходит с 2011 года. Он помогает пожилым людям осваивать современные технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ликвидируют последствия: ночная гроза повалила в Самаре 35 деревьев
Тольятти и Пермь — в прямом эфире проекта «Мир без слез»
В Самаре откроют фитнес-центры, но посетителей ждет неприятный сюрприз
В Самаре сохранят память о подвиге волжских речников в годы Великой Отечественной войны
Билайн представляет обновленный сервис Beeline Gaming на базе технологии GeForce NOW от NVIDIA
В Самарской области ожидают сильный ветер, грозу и град
В Тольятти 52-х летняя женщина устроила гонку с полицией
Самарский пенсионер показал, что умеет делать с компьютером
В Самаре возбудят уголовное дело по факту крупного пожара на складах
Полезное бизнес-лето для будущих предпринимателей 14-17 лет!
В Самарской области задержали 45-летнего ранее судимого мужчину с наркотиками
В Самарской области мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет
Самарская таможня задержала мужчину с полкило анаболиков
Медики раскрыли причины смерти от коронавируса еще двух человек в Самарской области
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 65 человек в Самарской области
Начало матча «Крылья Советов» – «Краснодар» перенесено из-за жары
В Самаре из-за футбола перекроют дороги
В Самаре готовы создать Единую информационную систему мониторинга примыканий и пересечений к железным дорогам
В Самарской области за сутки умерло от коронавируса еще два человека
В Самарской области еще 65 человек заболели коронавирусом
В Тольятти мужчина за ночь украл два велосипеда