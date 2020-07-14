Самарский пенсионер показал, что умеет делать с компьютером

14 Июль 2020 2020-07-14T13:14:27+03:00

Он принял участие во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

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В Москве состоялся финал десятого юбилейного Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. Он проходил на площадке РЭУ им. Г.В. Плеханова. Из-за угрозы распространения коронавируса соревнования проходили в онлайн-формате, то есть, дистанционно.

– В федеральном этапе приняли участие команды из 69 субъектов РФ и 15 стран мира: Армении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Египта, Израиля, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, Финляндии, Чехии. Общее число участников составило 254 человека, – говорится в сообщении организаторов.

Одним из призеров этого соревнования стал Сергей Чудаев из Самарской области. Ему удалось занять третье место в категории «Начинающий пользователь» среди мужчин. Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров проходит с 2011 года. Он помогает пожилым людям осваивать современные технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU