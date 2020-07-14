В Тольятти 52-х летняя женщина устроила гонку с полицией
В Тольятти на Южном шоссе 52-летняя женщина на «Ладе Калине» устроила гонку с правоохранителями. Она нарушила ПДД и попыталась скрыться. Сделать ей это не удалось. Полицейские предположили, что женщина была пьяна, однако медицинское освидетельствование автомобилистка проходить отказалась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
- Во время преследования, автомобилистка грубо нарушала правила дорожного движения и создавала аварийные ситуации. В пути следования, не справившись с рулевым управлением, столкнулась с припаркованными автомобилями «ВАЗ 2112» и «Альфа Ромео» и была задержана сотрудниками ДПС, - уточнили в полиции.
Сотрудники полиции отстранили женщину от вождения и отправили ее машину на штраф стоянку. На автомобилистку составили протоколы об административных правонарушениях.
Погоня в Тольятти.
ИСТОЧНИК KP.RU