2020-07-14T13:25:40+03:00
Происшествия

В Тольятти 52-х летняя женщина устроила гонку с полицией

Во время погони автомобилистка помяла «двенадцатую» и «Альфа Ромео», а после отказалась проходить медосвидетельствование [видео]
ДЕНИС ЛЕЙКАНД
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Сотрудники полиции отстранили женщину от вождения и отправили ее машину на штраф стоянку.Сотрудники полиции отстранили женщину от вождения и отправили ее машину на штраф стоянку.Фото: скриншот с видео
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В Тольятти на Южном шоссе 52-летняя женщина на «Ладе Калине» устроила гонку с правоохранителями. Она нарушила ПДД и попыталась скрыться. Сделать ей это не удалось. Полицейские предположили, что женщина была пьяна, однако медицинское освидетельствование автомобилистка проходить отказалась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Во время преследования, автомобилистка грубо нарушала правила дорожного движения и создавала аварийные ситуации. В пути следования, не справившись с рулевым управлением, столкнулась с припаркованными автомобилями «ВАЗ 2112» и «Альфа Ромео» и была задержана сотрудниками ДПС, - уточнили в полиции.

Сотрудники полиции отстранили женщину от вождения и отправили ее машину на штраф стоянку. На автомобилистку составили протоколы об административных правонарушениях.

Погоня в Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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