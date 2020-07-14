2020-07-14T13:33:35+03:00
Общество

В Самарской области ожидают сильный ветер, грозу и град

Таковы последствия аномальной жары в регионе
Владислав КИРСАНОВ
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К концу недели станет немного прохладнееК концу недели станет немного прохладнееФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Приволжское УГМС рассказало, что на Самарскую область надвигается непогода. При этом столбик термометра остановится на прежних высоких значениях. Сегодня, 14 июля, воздух местами прогреется до +41 градуса. Однако сегодня и в ближайшие дни в регионе возможны осадки.

– Возможна гроза, дождь и даже град. При этом появится порывистый ветер, чья скорость будет достигать 15-20 метров в секунду. К пятницу температура воздуха немного снизится и установится в районе +30 градусов, – говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что средняя температура в середине июля выше нормы на пять градусов. В конце этой недели ожидается более комфортная температура воздуха, однако сохранится вероятность осадков и сильный ветер. Объявлен оранжевый уровень опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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