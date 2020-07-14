2020-07-14T14:21:15+03:00
Общество

В Самаре сохранят память о подвиге волжских речников в годы Великой Отечественной войны

Средневолжская газовая компания поддержала киностудию «Самарафильм», создавшую фильм-очерк о подвиге волжских речников
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В Самаре презентуют фильм о подвиге речников-волжан "Волга в огне".В Самаре презентуют фильм о подвиге речников-волжан "Волга в огне".
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В юбилейный год Победы Средневолжская газовая компания оказала поддержку киностудии «Самарафильм» в создании фильма-очерка о подвиге волжских речников в годы Великой Отечественной войны. Документальная лента «Волга в огне» построена сценаристом Олегом Ракшиным на материале уникальных аудиозаписей ветеранов-речников и кадрах военной кинохроники из государственных архивов и частных коллекций. Кроме того, в ленту вошли современные кадры подводных съемок.

«Фильм «Волга в огне» режиссера Галины Щербы получился пронзительным, честным, не шаблонным. Это картина важна для сохранения памяти о величии духа и подвиге наших земляков. Мы гордимся тем, что смогли оказать помощь этому патриотическому проекту», – отметил Председатель Правления ООО «СВГК» Иван Аветисян.

Бесплатный просмотр фильма «Волга в огне» открыт на сайте Samarafilm.ru. Приглашаем всех к просмотру!

ИСТОЧНИК KP.RU

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