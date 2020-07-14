Тольятти и Пермь — в прямом эфире проекта «Мир без слез»

14 Июль 2020 2020-07-14T14:59:36+03:00

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Прямой эфир пройдет специально для пациентов детских больниц Тольятти и Перми. Однако пообщаться с любимыми телегероями сможет каждый, кто подключится к трансляции аккаунта @mirbezslez.

В таком необычном формате банк ВТБ продолжает оказывать помощь детским больницам по всей стране, несмотря на сложную ситуацию в связи с пандемией коронавируса. Суть благотворительного проекта «Мир без слез» заключается в приобретении необходимого медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов для государственных детских больниц. Цель — поддержка и развитие здравоохранения в России, предоставление возможности получения качественных медицинских услуг в любой части страны. В этом году в проекте принимают участие 25 медицинских учреждений — четыре в Москве и 21 в регионах России.

21 июля в 11.00 по московскому времени встретиться и пообщаться с Хрюшей и Филей в прямом эфире смогут пациенты детских медицинских учреждений, а также все желающие. Телегерои ответят на вопросы участников трансляции, проведут викторину и разыграют подарки. А еще они пригласили в гости одного из своих сказочных друзей. Кто это будет? Сюрприз!

Во время прямого эфира зрители узнают, какое оборудование банк ВТБ помог приобрести Тольяттинской городской детской клинической больнице №1 Самарской области и Детской клинической больнице имени П.И. Пичугина Пермского края, а также о том, какие новые методики появятся в медицинских учреждениях благодаря приобретенному оборудованию.

Проект ВТБ «Мир без слез» стартовал 17 лет назад и реализуется в рамках социальной программы банка «Здоровая страна». За это время помощь получили более 100 детских больниц во многих регионах России. Мы очень надеемся, что в скором времени сможем вернуться к привычному формату взаимодействия, когда маленькие пациенты лично встречаются с героями передачи «Спокойной ночи, малыши!». Но в любом случае все больницы, которым в 2020 году банк ВТБ планировал оказать помощь, получают ее в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU