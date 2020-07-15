В Тольятти начальник тюрьмы подозревается в получении взятки

Правоохранители устанавливают детали происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении начальник ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области. Он подозревается в получении взятки в крупном размере.

– По версии следствия, 2019 году подозреваемый получил от родственника осужденного взятку на сумму более 233 тысяч рублей в виде снижения стоимости ремонтно-строительных работ в квартире за улучшение условий содержания осужденного, – сообщается на сайте Следственного комитета.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства происшествия. Оперативное сопровождение осуществляют подразделения ГУ МВД России по Самарской области.