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В Тольятти начальник тюрьмы подозревается в получении взятки

Расследование этого дела продолжается
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Правоохранители устанавливают детали происшествия

Правоохранители устанавливают детали происшествия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении начальник ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области. Он подозревается в получении взятки в крупном размере.

– По версии следствия, 2019 году подозреваемый получил от родственника осужденного взятку на сумму более 233 тысяч рублей в виде снижения стоимости ремонтно-строительных работ в квартире за улучшение условий содержания осужденного, – сообщается на сайте Следственного комитета.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства происшествия. Оперативное сопровождение осуществляют подразделения ГУ МВД России по Самарской области.