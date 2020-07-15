В Самаре директор организации присвоила себе около 1,5 миллионов рублей

15 Июль 2020 2020-07-15T13:51:45+03:00

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Сотрудники полиции Самары задержали директора одной из фирм по выдаче займов под залог ценного имущества. Ее подозревают в присвоении себе имущества организации. Дело в том, что при проведении проверки была обнаружена пропажа ювелирных изделий на 1,5 миллионов рублей.

– Установлено, что женщина принимала украшения, оформляла на них документы, после чего забирала их себе. В ходе опроса местная жительница признала свою вину, а также пояснила, что ювелирные украшения сдавала в ломбарды, а деньги брала себе, – передает ГУ МВД России по Самарской области.

Часть украшений удалось вернуть правообладателю. Возбуждено уголовное дело. 30-летней руководительнице грозит до 10 лет тюрьмы. Проводятся следственные мероприятия, направленные на розыск похищенного имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU