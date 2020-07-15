Даты заездов в лагеря в Самарской области снова перенесли

15 Июль 2020 2020-07-15T13:13:39+03:00

Пока что власти рассчитывают, что лагеря в Самарской области откроются 19 июля

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В Самарской области снова скорректировали сроки открытия детских лагерей летом 2020. На отдых детей повлиял коронавирус, из-за которого был введен ряд ограничений. Лагеря хотели открыть 15 июля, но сейчас все снова переиграли. Из-за текущей эпидситуации открыть лагеря прямо сейчас невозможно.

- Все готово к открытию, все лагеря полностью проверены, соответствуют всем требованиям безопасности. Но мы пока считаем, что удастся открыться 19 июля, - рассказали в правительстве Самарской области.

Уже известно, что родителям придется брать справку про эпидемобстановку в семье. А вот длительность смен пока не определена.

19 июля - не окончательная дата, как пояснили журналисту КП-Самара, если эпидемиологическая ситуация не исправится, то дату заезда вновь перенесут. И пока неизвестно, удастся ли вообще детям отдохнуть этим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU