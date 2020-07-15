В Самарской области за сутки вылечились от коронавируса 79 человек

15 Июль 2020 2020-07-15T13:25:28+03:00

На амбулаторном и стационаром лечении в регионе остаются 2263 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о новых выписанных жителях региона. За минувшие сутки усилиями врачей от инфекции вылечились 79 человек, а их общее количество достигло 3745 человек.

– 35 жителей области выписаны из стационаров Самары, Тольятти, Волжского района и Похвистнево. Еще 44 человека из Самары, Тольятти. Сызрани и Ставропольского района завершили амбулаторное лечение. В больницах и дома остаются 2263 пациента, – говорится в сообщении.

Всего в Самарской области 6078 заболевших COVID-19. 70 человек спасти не удалось – они скончались. Под медицинским наблюдением остаются 283 жителя области.

ИСТОЧНИК KP.RU