2020-07-15T13:31:25+03:00
Общество

Полицейские Тольятти выявили 26 подростков, купавшихся в запрещенных местах

Их обнаружили во время рейдов в рамках акции «Каникулы с Общественным советом»
Денис Лейканд
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Такие рейды могут стать регулярнымиТакие рейды могут стать регулярнымиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти полицейские по делам несовершеннолетних провели профилактические рейды по водоемам. Особое внимание рейдеры уделили запрещенным для купания водоемам: озеро в лесу по ул. Баныкина, канал микрорайона Шлюзовой и набережная Комсомольского района. В ходе этой акции полиция выявила 26 подростков, в основном в возрасте от 12 до 14 лет. Со всеми провели профилактические беседы.

– Помните! Только родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Главное - не оставлять детей без присмотра. Малыши не могут оценить степень опасности. Мы, взрослые, в ответе за их безопасные каникулы, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

После этого четверо детей были повторно обнаружены в запрещенных местах. На их родителей составлены административные протоколы. В последнее время в Самарской области все чаще случаются трагические происшествия на воде. По факту четырех случаев, в которых погибли подростки, прокуратура организовала проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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