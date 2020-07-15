Полицейские Тольятти выявили 26 подростков, купавшихся в запрещенных местах

15 Июль 2020 2020-07-15T13:31:25+03:00

Их обнаружили во время рейдов в рамках акции «Каникулы с Общественным советом»

Изменить размер текста: A A

В Тольятти полицейские по делам несовершеннолетних провели профилактические рейды по водоемам. Особое внимание рейдеры уделили запрещенным для купания водоемам: озеро в лесу по ул. Баныкина, канал микрорайона Шлюзовой и набережная Комсомольского района. В ходе этой акции полиция выявила 26 подростков, в основном в возрасте от 12 до 14 лет. Со всеми провели профилактические беседы.

– Помните! Только родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Главное - не оставлять детей без присмотра. Малыши не могут оценить степень опасности. Мы, взрослые, в ответе за их безопасные каникулы, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

После этого четверо детей были повторно обнаружены в запрещенных местах. На их родителей составлены административные протоколы. В последнее время в Самарской области все чаще случаются трагические происшествия на воде. По факту четырех случаев, в которых погибли подростки, прокуратура организовала проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU