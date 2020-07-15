В Самарской области 60-летний мужчина врезался в ВАЗ 18-летнего парня

15 Июль 2020 2020-07-15T13:35:35+03:00

Правоохранители устанавливают все детали произошедшего Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Одна из машин выехала на встречную полосу

Изменить размер текста: A A

Авария произошла вчера, 14 июля, на трассе «Рощинский - Оренбург». 60-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2108, за рулем которого был 18-летний.

– После столкновения транспортные средства вылетели в кювет. В момент аварии водители находились в трезвом состоянии. В результате пострадала 37-летняя пассажирка ВАЗ 2108, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU