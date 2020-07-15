2020-07-15T13:35:35+03:00
Общество

В Самарской области 60-летний мужчина врезался в ВАЗ 18-летнего парня

Одна из машин выехала на встречную полосу
Ирина Синегубова
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Правоохранители устанавливают все детали произошедшегоПравоохранители устанавливают все детали произошедшегоФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Авария произошла вчера, 14 июля, на трассе «Рощинский - Оренбург». 60-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2108, за рулем которого был 18-летний.

– После столкновения транспортные средства вылетели в кювет. В момент аварии водители находились в трезвом состоянии. В результате пострадала 37-летняя пассажирка ВАЗ 2108, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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