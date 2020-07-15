Билайн запускает сервис мобильных опросов для малого и среднего бизнеса

15 Июль 2020 2020-07-15T13:49:30+03:00

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Услуга, отличающаяся демократичной ценой, доступна в рамках продукта Билайн.ПРОдвижение — платформы, помогающей малому и среднему бизнесу создавать и развивать свои продукты на основе изучения мнений потребителей и использования технологий больших данных.

Мобильные опросы любой сложности — от простых, нацеленных на выбор нового логотипа или названия бренда, до стратегических, связанных с анализом рынка, бенчмаркингом или измерением индекса потребительской лояльности NPS1, — теперь можно провести за считаные дни.

В опросах принимают участие пользователи приложения «Мой Билайн» (12+). Клиенту не нужно иметь собственную базу - для этого Билайн делает выборку среди своих абонентов, а это порядка 55 млн. контактов.

Специалисты помогут обеспечить тонкую настройку таргетинга по 700+ параметрам. Среди них: предполагаемые интересы пользователей, доход, социально-демографические данные, географическое положение и т. д.2 Таким образом, клиент сможет создать опрос на пользователей, абсолютно точно соответствующих портрету нужного ему клиента, а их ответы позволят ему довести предложение до совершенства.

Кроме того, клиентам не придется доплачивать за услуги интервьюеров или за обзвон, все опросы автоматизированы и проходят в режиме онлайн. Респондент получает предложение пройти опрос в мобильном приложении, нажимает кнопку "Пройти опрос", а затем отвечает на вопросы анкеты.

Минимальная цена опроса составляет 10 000 руб. без учета НДС. Стоимость включает в себя составление анкеты из 10 вопросов, а затем обработку и предоставление заказчику 100 анкет с ответами респондентов. Для клиентов, воспользовавшихся продуктом до конца июля, будет действовать скидка 10%.

В рамках сервиса маркетологи-аналитики Билайн оказывают постоянную поддержку заказчикам, помогают не только формулировать вопросы для анкеты, но также и правильно интерпретировать полученные данные. По завершении опроса специалисты компании в течение 72 часов готовят и размещают в личном кабинете пользователя обезличенный аналитический отчет3 в форматах PDF4 или EXCEL. Документ содержит графические приложения, а также выводы и рекомендации, изложенные в доступной форме. Технологическим партнером проекта выступает компания Oprosso.

ИСТОЧНИК KP.RU