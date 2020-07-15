В Самаре общественник задержал пьяного водителя

15 Июль 2020 2020-07-15T14:27:40+03:00

Тот въехал в две припаркованные машины и попытался скрыться.

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На днях в Самаре на улице Стара-Загора представитель Общественного совета при ГУ МВД России увидел, как автомобиль «Ниссан Альмера» столкнулся с двумя машинами, припаркованными перед домом. Виновник попытался покинуть место аварии, но гражданин успел остановить его, вынув ключ из зажигания, и вызвал ДПС.

- Поведение мужчины было очень странным, он явно находился в состоянии опьянения. После того, как я его остановил, он вышел из машины, но до конца не осознавал происходящего. Я тут же сообщил о данном факте в полицию, и рассказал полицейским подробности инцидента. Думаю, если бы водитель в таком состоянии уехал, могло случиться непоправимое, - рассказал общественник.

У мужчины были все признаки алкогольного опьянения, но он отказался проходить проверку на наличие в выдыхаемом воздухе паров алкоголя. Однако впоследствии он признался, что накануне выпивал спиртное.

Собственники поврежденных автомобилей обратились в страховые компании. Против водителя составлен административный материал. Но нетрезвый водитель и сам уже раскаивается в том, что сделал.

ИСТОЧНИК KP.RU