Самарцев обязали соблюдать социальную дистанцию на пляжах

15 Июль 2020 2020-07-15T15:10:28+03:00

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В Самаре на пляжах действуют требования о соблюдении социальной дистанции. Это нужно для того, чтобы многочисленные отдыхающие могли спокойно проводить время в комфорте и не опасаться заражения коронавирусом. О том, что нужно соблюдать дистанцию, гостей предупреждают таблички, которые стоят по всему пляжу. Также людей просят соблюдать требования личной гигиены.

- Также о правилах постоянно предупреждают по громкоговорителю спасатели каждый час. Более того, на каждом спасательном посту регулярно проводят дезинфекцию оборудования, - рассказал главный специалист сектора обеспечения защиты населения Управления гражданской защиты Администрации г.о. Самара Виталий Титов.

В администрации города также напомнили, что купаться можно только в отведенных для этого местах, а не на диких пляжах. При этом нужно следить за детьми и не допускать переохлаждения и перегрева тела. О том, что в этом месте нельзя заходить в воду, предупреждают аншлаги "Купаться запрещено".

Когда работают спасательные посты на пляжах:

с 15.06.2020 года по 31.08.2020 года с 09.00 до 21.00;

с 01.09.2020 года по 15.09 2020 года с 09.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU