Синоптики предупредили жителей Самарской области о грозе, сильном ветре и возможном граде

15 Июль 2020 2020-07-15T15:59:54+03:00

Жара тоже никуда не денется – столбики термометров будут находиться выше отметки +30

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Синоптики Приволжского УГМС предупредили жителей Самарской области о том, что в четверг, 16 июля, в регионе местами будут бушевать грозы, усилится ветер, а кое-где может пройти град. Сообщение они опубликовали у себя на сайте.

- Ночью и днем 16 июля местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 16-21 м/с, возможен град, - говорится в сообщении.

Кроме того, жителей региона предупреждают, что никуда не денется и жара. В четверг столбики термометров будут показывать +30… +35.

Пока прохлады ждать не стоит. По прогнозу того же Приволжского УГМС, в пятницу и в субботу, 17 и 18 июля, в регионе днем воздух будет прогреваться до +25… +30. Местами кратковременный дождь, возможны грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU