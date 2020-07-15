В Самаре рассказали, кому бесплатно сделают тест на коронавирус

15 Июль 2020 2020-07-15T17:41:33+03:00

А также назвали тех, кто обязательно должен проходить тестирование на коронавирус по требованиям Роспотребназора

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В территориальном фонде обязательного медицинского страхования Самарской области рассказали, кого должны обследовать на коронавирус в регионе и кто может сделать такой анализ бесплатно. Оказывается, есть целый ряд категорий жителей, которые просто обязаны пройти тестирование. Это и контактные с больным коронавирусом лица (семья, коллеги по работе), приезжие из-за рубежа с ОРВИ и без, больные с диагнозом внебольничная пневмония. Также такое исследование должны назначить человеку с ОРВИ, если ему больше 65 лет или же если он младше, но имеет хронические заболевания.

Обязаны делать анализ и тем, у кого подозревают COVID, беременным, если они чихают и кашляют. Медиков должны тестировать на рабочих местах, а людей, находящихся в учреждениях постоянного пребывания обязаны проверить, как только заметят признаки ОРВИ. Призывников также проверяют в обязательном порядке - по списку.

При это за счет ОМС проводят тесты тем, кого направил на анализы лечащий врач при первичном поступлении или же при лечении в стационаре.

ИСТОЧНИК KP.RU