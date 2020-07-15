Девять призывников в Самарской области оказались носителями COVID

15 Июль 2020 2020-07-15T17:54:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области завершился призыв - 2020 в ряды Вооруженных сил РФ. Об этом рассказал теперь уже экс-военком региона Александр Даньшин. Всего служить отправятся более 3000 жителей области. В этом году им пришлось не только пройти медкомиссию, но и сдать тест на коронавирус. Положительным результат анализов оказался у девяти парней.

Солдат отправляли в части по всей стране от Камчатки до Калининграда ежедневно, по 100-180 человек. Это также делается для безопасности. Транспорт, которым в распределительный пункт в Сызрани доставляли новобранцев, постоянно дезинфицировали.

Часть из призывников выбрала службу по контракту - это доступно тем, у кого есть профессиональное или высшее образование. Им предстоит служить два года, но жить они будут вне части и получат зарплату за свою работу.

Из Самарской области в Президентский полк попали 15 человек, также часть призывников оказались в научной роте.

ИСТОЧНИК KP.RU