«Динамо» обыграло «Крылья Советов» 9:4 в самарском дерби в чемпионате России по пляжному футболу

15 Июль 2020 2020-07-15T18:07:48+03:00

«Динамо» дебютировало в Суперлиге с победы в дерби. Фото: ПФК «Динамо-Самара».

Это был первый матч на профессиональном уровне для победителей

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В Москве в среду, 15 июля, стартовал сезон чемпионата России по пляжному футболу. В первом туре самарских болельщиков ждало городское дерби – «Крылья Советов» встречались с дебютантом Суперлиги «Динамо». Игра завершилась победой новичка чемпионата страны со счетом 9:4.

«Динамо» начало очень мощно, обескуражив действующего бронзового призера чемпионата страны. К 21 минуте встречи номинальные хозяева вели со счетом 6:0. Дублями отметились Владислав Аксенов и Иван Константинов, еще по голу забили Алексей Крутиков и капитан команды Игорь Житецкий. После такой встряски «Крылья» смогли отыграть один мяч – его забил Александр Шабалов. Однако «Динамо» быстро восстановило перевес в счете благодаря точному выстрелу того же Алексея Крутикова.

Позже «Крылья Советов» все-таки нашли подход к воротам дебютанта Суперлиги и забили три мяча (отличились Сергей Турзанов, Артем Пиняев и Андрей Решетнев), однако «Динамо» тоже не отсиживалось в обороне и дважды заставило соседей начать с центра поля – мячи забили Юрий Петровский и Алексей Крутиков, который в итоге записал на свой счет хет-трик.

9:4 – «Динамо-Самара» дебютирует в российской Суперлиге с победы, а «Крылья» теряют первые очки.

Следующие встречи самарские команды проведут в четверг, 16 июля. «Динамо» сыграет с действующим чемпионом страны петербургским «Кристаллом», а «Крылья» встретятся с серебряным призером московским «Спартаком».

ИСТОЧНИК KP.RU