Стала известна судьба сбитой в Сызрани юной велосипедистки

15 Июль 2020 2020-07-15T18:37:52+03:00

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В ГИБДД рассказали подробности аварии с участием юной велосипедистки в Сызрани около завода Тяжмаш. 14-летняя девочка ехала на велосипеде по пешеходному переходу без светофора. Водитель автомобиля то ли задумался за рулем, то ли решил, что человеческая жизнь ничего не стоит - он попытался проехать на полной скорости и сбил девочку.

- Ребенок попал в больницу с травмами, водитель скрылся с места и о ДТП не сообщил, - приводит слова сотрудников полиции КТВ Луч.

Водителя сейчас разыскивают и всех, кто знает что-то о случившемся, просят сообщать информацию в полицию, чтобы наказать лихача. Родителей же полицейские просят еще раз напомнить детям о правилах дорожного движения. Например, в данном случае девочке нужно было спешиться и пересекать переход на своих двоих. Но помогло ли бы ей это - неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU