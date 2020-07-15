В Куйбышевском районе появится качественная вода

15 Июль 2020 2020-07-15T18:43:03+03:00

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В Самаре в Куйбышевском районе должен появиться новый водовод. Этот проект поможет комплексно решить проблему качества питьевой воды на этой территории. Построить намерены две трубы диаметром 1000 мм, одна из них будет резервной.

- Мы готовим сейчас «Дорожную карту», которая расписывает поэтапные действия по строительству водовода. Уже в ближайшее время планируем провести торги по выбору организации, которая разработает проект, - поделился подробностями заместитель главы города Владимир Василенко.

Завершить проект намерены уже к 2023 году. Сейчас СКС разрабатывает проектную документацию. На строительство понадобится более 2 миллиардов рублей, источником финансирования может стать и федеральная программа "Чистая вода". Провести торги и определить компанию–проектировщика должны уже осенью 2020 года.

Начнется новый водовод от отопительной котельной в районе улиц Клиническая и Горная до НФС-3. Протяженность трубы составит 7 км, часть водовода – 950 метров - пройдет по дну реки.

ИСТОЧНИК KP.RU