В Самаре пресекли преступную деятельность продавцов «бумажного» НДС

15 Июль 2020 2020-07-15T21:00:35+03:00

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За последние полтора года налоговые и правоохранительные органы Самарской области прекратили преступную деятельность по формальному документообороту по НДС.

– Проведено более 40 осмотров мест происшествий, по адресам которых предположительно осуществлялась отправка отчетности от "фирм-однодневок". Возбуждено 284 уголовных дел по незаконному образованию юридического лица и использованию документов для образования, вынесено 26 обвинительных приговоров, – сообщает СУ СК России по Самарск

В результате системной работы вынесли 15 постановлений о возбуждении уголовных дел по неуплате налога суммой около 1 миллиарда 500 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU