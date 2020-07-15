В Самаре пресекли преступную деятельность продавцов «бумажного» НДС
За последние полтора года налоговые и правоохранительные органы Самарской области прекратили преступную деятельность по формальному документообороту по НДС.
– Проведено более 40 осмотров мест происшествий, по адресам которых предположительно осуществлялась отправка отчетности от "фирм-однодневок". Возбуждено 284 уголовных дел по незаконному образованию юридического лица и использованию документов для образования, вынесено 26 обвинительных приговоров, – сообщает СУ СК России по Самарск
В результате системной работы вынесли 15 постановлений о возбуждении уголовных дел по неуплате налога суммой около 1 миллиарда 500 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU