В Похвистнево открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

15 Июль 2020 2020-07-15T22:46:44+03:00

Жители попросили губернатора ускорить сроки открытия и он не подвел

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В Похвистнево 15 июля открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Салют". Изначально его планировали ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, но понадобились доработки до соответствия технических регламентов. 1 июля жители города попросили губернатора Дмитрия Азарова ускорить ввод здания в эксплуатацию. Соответствующие службы получили распоряжения и все получилось.

- Строительство новых спортивных комплексов — это возможность для тысяч мальчишек и девчонок, для людей всех возрастов заниматься любимым видом спорта, быть здоровыми и сильными. Я уверен, что в этом ФОКе будут воспитываться новые чемпионы, новая спортивная гордость Похвистневского района», - отметил министр строительства Самарской области Евгений Чудаев на открытии объекта.

В "Салюте" есть универсальный игровой зал, детский и взрослый бассейны. Здесь будут проходить соревнования районного и областного масштаба и, конечно же, смогут тренироваться новые чемпионы.

- . Заниматься здесь спортом – радость! Это весомый вклад в воспитание здорового и счастливого поколения жителей нашего района, - поделился мнением ветеран похвистневского спорта Александр Алексеев.

Кстати, в Похвистнево также достраивают ледовый каток в рамках федерального проекта "Демография".

ИСТОЧНИК KP.RU