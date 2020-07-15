Талалаев об отмененном голе в ворота "Краснодара": "Я не знаю, кто и что смотрит. Все было чисто"

15 Июль 2020 2020-07-15T23:07:39+03:00

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Тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев в интервью журналистам Матч Премьер после игры с "Краснодаром" прокомментировал ее результат и незасчитанный гол Глушенкова. Он уверен, что у клуба отобрали чистый гол в матче 29 тура Тинькофф РПЛ.

- Это была хорошая игра. Плюс чистый абсолютно забитый гол. Посмотрите этот эпизод и неназначенный пенальти. Я думаю, все вопросы отпадут. Не знаю, кто и на что смотрит, это работа людей. Пусть занимаются ею. Но я бы посмотрел на Доменико Тедеско или Марко Николича, если бы у их команды отобрали такой гол, на реакцию руководителей, на реакцию болельщиков. Фанаты "Крыльев" должны уважать свою команду, - поделился Андрей Талалаев.

Он также подчеркнул, что считает: у Крыльев хороший, очень сильный и классно подобранный состав. Он особенно отметил, что не имеет претензий к игрокам, только к себе. И пообщал, что клуб будет делать все, чтобы "Крылья Советов" стали командой, которая будет у всех отбирать очки в следующем сезоне.

Напомним, что игра Крылья - Краснодар закончилась со счетом 0:0, но она была действительно огненной. Спортивный обозреватель КП-Самара рассказывает, как это было.

Обзор матча Крылья Советов - Краснодар 15 июля 2020 года. Отмененный гол Глушенкова и неназначенный пенальти.Крылья Советов - Краснодар - 0:0. Обзор матча, Тинькофф РПЛ, 29 тур 15.07.2020

ИСТОЧНИК KP.RU