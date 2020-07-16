Мимо Самары промчалась "Комета" до Ялты

16 Июль 2020 2020-07-16T00:08:40+03:00

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В акватории реки Волга около Самары заметили быстроходную "Комету" на подводных крыльях. Бело-зеленое судно хорошо знакомо отдыхающим, которым посчастливилось мчаться на ней по волнам Черного моря из Севастополя в Ялту или обратно. Но что скоростная красотка делает на Волге?

-Третью "Комету-120М" везут в Крым. Сегодня утром столь ценный груз проследовал мимо Самары на борту т/х "Окский-54". Конечный пункт маршрута - Ялта, - объяснили в группе Речфлот-63.

Около Самары Окский немного приостановился. После недолгого перерыва связка двинулась дальше. Как только грузовое плавсредство достигнет моря, поменяют буксир-толкач.

Комета - 120М предназначена для эксплуатации в море именно поэтому по реке ее невозможно доставить своим ходом до места назначения. В Самаре также использовали скоростные суда, чтобы добираться до Ширяево. Но сейчас "Восходы" стоят на судоремонтном заводе. Их эксплуатация обходится в копеечку, хотя на них очень удобно быстро добираться до удаленных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU