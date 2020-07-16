В Самарской области прокуратура добилась выделения жилья для ребенка-инвалида

16 Июль 2020 2020-07-16T08:26:53+03:00

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Сызранская прокуратура провели проверку соблюдения жилищного законодательства. Выяснилось, что ребенок-инвалид с тяжелой формой хронического заболевания, проживал вместе с матерью и другими членами семьи в одном помещении. По закону совместное проживание с ним в одной квартире невозможно.

– В суд было направлено заявление с требованием к администрации города предоставить отдельное жилье для ребенка. Оно должно было быть пригодным для проживания и изолированным. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, – сообщает прокуратура Самарской области.

В результате семья получила благоустроенное жилое помещение площадью 35,6 квадратных метров в многоквартирном доме. Мать ребенка получила ключи от квартиры, соответствующей всем санитарным и техническим требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU