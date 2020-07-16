2020-07-16T08:26:53+03:00
Общество

В Самарской области прокуратура добилась выделения жилья для ребенка-инвалида

Суд удовлетворил требования надзорного органа
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Ключи от новой квартиры переданы матери ребенка ФОТО: Прокуратура Самарской областиКлючи от новой квартиры переданы матери ребенка ФОТО: Прокуратура Самарской области
Изменить размер текста:

Сызранская прокуратура провели проверку соблюдения жилищного законодательства. Выяснилось, что ребенок-инвалид с тяжелой формой хронического заболевания, проживал вместе с матерью и другими членами семьи в одном помещении. По закону совместное проживание с ним в одной квартире невозможно.

– В суд было направлено заявление с требованием к администрации города предоставить отдельное жилье для ребенка. Оно должно было быть пригодным для проживания и изолированным. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, – сообщает прокуратура Самарской области.

В результате семья получила благоустроенное жилое помещение площадью 35,6 квадратных метров в многоквартирном доме. Мать ребенка получила ключи от квартиры, соответствующей всем санитарным и техническим требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сызрани в тюбике из-под дезодоранта нашли мобильник
В Самарской области выросла цена квадратного метра вторичного жилья
Появилось видео начала пожара на складе ПВХ в Самаре
Медики раскрыли причины смерти еще трех жителей с коронавирусом в Самарской области
На самарскую фирму завели дело за просроченное куриное мясо
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 57 человек в Самарской области
Два человека погибли в страшной аварии в Самарской области
Самарцу грозит два года лишения свободы за нападение на фельдшера "Скорой помощи"
Еще три человека в Самарской области умерли от коронавируса
В Самарской области еще 57 человек заболели коронавирусом
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угнал женский велосипед и ехал на нем
В Самарской области 60-летний мужчина попался с марихуаной
Игорь Станкевич: Депутаты уже начали работу по законодательному обеспечению поправок в Конституцию
Лидеры политических партий разных стран обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом