Андрей Талалаев: "Болельщикам Крыльев нужно научиться уважать себя и своих футболистов"

16 Июль 2020 2020-07-16T08:59:50+03:00

Тренер клуба считает, что сегодня команда заслуживает веры в себя и поддержки от фанатов

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Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалев прокомментировал итоги прошедшего матча с "Краснодаром", в котором итоговый счет оказался 0:0. По его словам, незасчитанный гол был чистым, а судья "не заметил" пенальти, когда мяч попал в руку игроку гостей.

- Гол был абсолютно чистый. Я бы посмотрел, честно, на Тедеско, Николича, посмотрел бы. Болельщикам Крыльев нужно научиться уважать себя и своих футболистов, у нас собраны хорошие игроки, которые отдают все, что у них есть. Мы проиграли единственную игру, когда на 20-й минуте нам поставили два одиннадцатиметровых. Я не обсуждаю правильность их назначения, я говорю о том, что мы никому не собираемся уступать, - отметил тренер.

Он также высказал свое мнение о текущем составе команды, выразив единственное сожаление о том, что сейчас в "Крыльях" нет длинной скамейки.

- Игроки уважают себя, удалось нащупать момент мотивации определенной, лучше стала играть линия атаки, мне нравится , как добавили в обороне и фланговые Зиньковский, Глушенков, Кабутов, и нападающие Радонич с Поповичем. Мы на правильном пути, но работы непочатый край, - прокомментировал он.

Также тренер отметил, что несогласен со многими решениями судей, но считает: его работа - заставить игроков попадать в створ, а проблемными моментами должна заниматься администрация клуба. Но при этом Талалев еще раз подчеркнул: клубу нужна поддержка, а не хейтеры.

- Давайте объективно смотреть на вещи. Когда ты приходишь в команду на последнем месте, и начинаешь что-то строить, ребята показывают все, выжимают из себя последнее... Нужно прощать ошибки. После игры с "Динамо" я прочитал столько отзывов про ребят, которые просто не красят людей, которые надевают фанатскую одежду с ромбиком и буквами КС, - резюмировал он.

Талалаев о матче с Краснодаром.После ничейного матча с «Краснодаром» главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев ответил на вопросы журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU